Juanfran poderia deixar o São Paulo e retornar ao Atlético de Madrid em 2021

Mesmo adaptado ao São Paulo, onde é titular absoluto e querido pelo torcedor, Juanfran pode deixar o time do Morumbi após o final desta temporada, quando seu contrato junto ao Tricolor expira. Seu destino seria o Atlético de Madrid, dessa vez para ser dirigente do clube espanhol.

A possibilidade foi publicada pelo jornal Marca, que recordou uma frase de Juanfran em uma entrevista concedida pelo jogador ao veículo em novembro do ano passado. Na ocasião, o lateral-direito afirmou: “Eu quero ser diretor esportivo do Atlético e já sei quem quero que seja o meu treinador”.

De acordo com a publicação, Juanfran mantém uma excelente relação com Miguel Ángel Gil Marín, CEO e dono majoritário das ações dos Colchoneros. Ainda que o retorno do lateral-direito ao clube no ano que vem não seja uma certeza, o jogador deve voltar a ser funcionário do time madrileno em um futuro próximo.

O São Paulo ainda não deu indícios de que estaria interessado na renovação de Juanfran, que pode assinar um pré-contrato com qualquer clube a partir desse segundo semestre. Desde que chegou ao Tricolor, o lateral-direito já disputou 26 partidas, sem nenhum gol marcado.

Juanfran disputou oito temporadas pelo Atlético de Madrid, tendo entrado em campo pela equipe em 243 jogos. Pelos Colchoneros, conquistou um Campeonato Espanhol e uma Liga Europa.