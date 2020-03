Juanfran entrega pouco ao São Paulo ofensivamente, mas compensa na defesa

Contratado em agosto do ano passado, Juanfran chegou ao São Paulo para acertar a lateral direita. Multi-campeão pelo Atlético de Madrid, o jogador de 34 anos sempre mostrou um estilo mais defensivo, com pouco apoio na frente. E os números pelo Tricolor Paulista mostram que o espanhol compensa atrás o que deixa de mostrar no ataque.

Em nove partidas disputadas nesta temporada, Juanfran soma sete assistências para finalização, sem nenhum passe direto para gol e nenhuma bola na rede, segundo dados do Footstats. Enquanto isso, o lateral-esquerdo Reinaldo tem duas assistências, 19 passes para finalização e marcou duas vezes com apenas um jogo a mais.

Por outro lado, o espanhol vem se destacando na parte defensiva. No Campeonato Paulista, ele é, junto com Reinaldo, o terceiro jogador com mais desarmes certos do time, com 11. O camisa 20 ainda tem aproveitamento de 91,7% no fundamento, já que errou apenas uma das 12 tentativas de desarme no estadual.

No Campeonato Brasileiro de 2019, o desempenho de Juanfran seguiu a mesma lógica. No ataque, foram duas assistências e nove passes para finalização em 17 partidas disputadas. Já na defesa, o lateral-direito registrou 31 desarmes certos e apenas um errado, com um aproveitamento de 96,9%.