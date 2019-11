Juanfran elogia Diniz no São Paulo e vê futebol brasileiro “mais competitivo”

Atuando no São Paulo desde o mês de agosto, Juanfran tenta se adaptar ao futebol brasileiro após toda uma carreira construída na Espanha. Para o lateral-direito, o Brasileirão é um campeonato que está em constante evolução, além de ser mais equilibrado que o Campeonato Espanhol.

Em entrevista ao jornal Marca, da Espanha, Juanfran comentou sobre as diferenças entre futebol brasileiro e o espanhol: “É mais competitivo. Agora tem o Flamengo mais forte, mas também tem o Palmeiras, o Grêmio, nós, o Corinthians … tem muitos times como os Atléticos (Mineiro e Paranaense), o Fluminense que é mítico, tem muitos times da história que venceram o Brasileirão”.

“Não é como na Espanha que está mais para Real Madrid, Barcelona e, nos últimos anos conseguimos encostar um pouco mais com o Atlético de Madrid”, completou.

Mesmo apontando as diferenças, Juanfran acredita que o futebol brasileiro trabalha para se aproximar do nível praticado na Europa: “Eu acho que os treinadores brasileiros estão mudando, eles estão olhando as coisas boas da Europa para trazê-los aqui para o Brasil. Também há muitos treinadores vindos de fora, como Jorge Jesus ou Sampaoli, que estão fazendo bons trabalhos em seus clubes. Mas também existem treinadores brasileiros muito bons que estão promovendo um bom futebol”.

Ao comentar sobre os treinadores, o lateral-direito avaliou o trabalho de Fernando Diniz: “Nosso treinador Fernando Diniz é brasileiro, mas ele também pega algumas coisas das equipes europeias: a maneira de jogar, atacar, defender”.

Depois de ficar no banco em algumas partidas, Juanfran voltou a ser titular no clássico contra o Santos, disputado no último sábado. Ainda que não participe de todos os jogos, o lateral-direito espera fazer a diferença no São Paulo: ” Serei importante porque vim aqui para ser importante”.