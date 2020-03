Juanfran treina e deve reforçar o São Paulo; Vitor Bueno ainda é dúvida

O São Paulo se reapresentou nesta segunda-feira após a derrota para o Botafogo-SP e deu início à preparação para a partida contra a LDU, que acontece nesta quarta, às 21h30 (de Brasília), no Morumbi. Os destaques do dia ficaram por conta de Juanfran e Vitor Bueno. O primeiro treinou com o restante do elenco nos primeiros 15 minutos que a imprensa pôde acompanhar da atividade e deve ir para o jogo. Já o segundo tem de lidar com uma situação um pouco mais complicada.

Vestindo meias de compressão, Juanfran realizou normalmente o aquecimento com o restante do grupo e ainda participou de uma atividade com cruzamentos antes do treinamento tático. Sem nenhuma restrição física, o espanhol sinalizou que deverá voltar à lateral direita na vaga de Igor Vinícius, seu substituto contra o Binacional, em Juliaca.

Por outro lado, Vitor Bueno iniciou o dia trabalhando em outro campo. O meia-atacante foi acompanhado pelos fisioterapeutas do São Paulo e participou de atividades de mudança e direção além de testes com bola para colocar à prova seu tornozelo esquerdo.

Após alguns minutos, Fernando Diniz se dirigiu a Vitor Bueno e aos fisioterapeutas para saber se seria possível contar com o atleta no treinamento. Com o sinal positivo, o treinador levou o meia-atacante ao gramado no qual o restante do elenco estava.

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com

Vitor Bueno passou a correr com a bola no gramado e não demonstrou sentir dores na região do tornozelo. Apesar da situação do jogador ser mais delicada em relação à de Juanfran, Diniz vive a expectativa de poder escalar o camisa 12 contra a LDU.

Antes da partida decisiva contra a LDU, o Tricolor ainda realizará um último treinamento nesta terça-feira. Depois de ser derrotado na estreia da Libertadores, o São Paulo ocupa a terceira colocação do grupo D da competição e precisa de um resultado positivo no confronto direto por uma vaga nas oitavas de final do torneio.