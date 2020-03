Jornal espanhol destaca características de Maia: “Habilidoso e versátil”

Após o São Paulo vender a opção de compra de Gustavo Maia ao Barcelona, como revelado por Alexandre Pássaro na ESPN Brasil, a jovem promessa do Tricolor foi destaque no jornal espanhol Mundo Deportivo. A publicação traz uma análise das principais características do jogador de 19 anos, como a velocidade, habilidade e potencial para exercer diversas funções no ataque.

Os espanhóis destacam também a técnica e a capacidade de balançar as redes. Na Copinha de 2020, quando o Maia despertou a atenção do Barcelona, foram três gols em sete jogos.

A análise do Mundo Deportivo não traz apenas aspectos positivos, pois também ressalta que o garoto do São Paulo precisa se fortalecer fisicamente para se destacar entre atletas profissionais. Com 1,67 metros de altura, Maia pesa 59 quilos.

Em entrevista à ESPN Brasil, o gerente executivo do São Paulo, Alexandre Pássaro, afirmou que o Barcelona pagou R$ 5 milhões para ter a opção de compra de Maia: “Vendemos uma opção de compra por cerca de R$ 5 milhões do Gustavo Maia, que jogou a Copinha com a gente, para que o Barcelona possa comprar no meio do ano, caso queira, por mais um valor fixado, totalizando aí cerca de R$ 25 milhões”.

A prática de vender a opção de compra de garotos da base é vista pelo São Paulo como uma possibilidade de lucarar, sem necessariamente perder os atletas.

