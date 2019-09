Jogadores do São Paulo deixam Beira-Rio sem dar entrevistas

Após a derrota por 1 a 0 para o Internacional neste sábado, o elenco do São Paulo deixou o Beira-Rio sem dar entrevistas. Com exceção de Raniel, que falou na saída de campo, todos os atletas tricolores não atenderam a imprensa para responder a questionamentos.

Capitão do São Paulo neste sábado, Reinaldo foi procurado ainda na saída de campo para falar sobre o revés sofrido diante do Colorado, mas o lateral-esquerdo foi diretamente para o túnel que dá acesso aos vestiários do Beira-Rio.

Além de Raniel, apenas o técnico Cuca prestou esclarecimentos sobre o desempenho ruim do São Paulo em Porto Alegre. Embora tenha enfrentado um time quase todo reserva – Internacional jogou com três titulares -, o Tricolor não conseguiu se impor, e o comandante da equipe justificou o rendimento com os desfalques que teve de lidar nos últimos dias.

Neste sábado o São Paulo foi a campo sem Pablo, Pato, Antony, Hernanes e Daniel Alves, todos potenciais titulares, além de Igor Gomes, Walce e Toró. Em contrapartida, Cuca promoveu a estreia de Fabinho e o segundo jogo de Gabriel Sara no profissional.