Início animador: Tricolor é um dos três times invictos do Paulistão

O São Paulo iniciou a temporada de 2020 de forma animadora. Após quatro rodadas do Campeonato Paulista, a equipe comandada pelo técnico Fernando Diniz é uma das três que ainda não perderam na competição, se estabelecendo de forma isolada na liderança do Grupo C, que também conta com Inter de Limeira, Mirassol e Ituano.

Além do Tricolor, Mirassol e Novorizontino também não sofrerem revés em 2020. O último, inclusive, poderia ter perdido sua invencibilidade na última segunda-feira não fosse o desempenho trágico do árbitro Flávio Roberto Mineiro Ribeiro, que anulou dois gols legais do São Paulo, além de não ter marcado dois pênaltis aos donos da casa no Morumbi.

Em quatro jogos no Campeonato Paulista, o São Paulo conquistou duas vitórias e dois empates. O time de Fernando Diniz balançou as redes cinco vezes e sofreu dois gols, chegando a oito pontos na tabela e se estabelecendo com a segunda melhor campanha geral do Estadual.

Vale lembrar que o técnico Fernando Diniz iniciou a temporada sem dois de seus titulares. Igor Gomes e Antony não participaram da pré-temporada do São Paulo por estarem com a Seleção Brasileira sub-23 disputando o Torneio Pré-Olímpico, na Colômbia. Desta forma, Hernanes e Helinho foram os escolhidos para começaram entre os 11 em 2020, mas o segundo acabou sofrendo uma entorse no tornozelo e abrindo espaço para Alexandre Pato voltar a figurar entre as primeiras opções do comandante tricolor.

A partida do próximo domingo, contra o Santo André, no ABC Paulista, será a última do São Paulo sem seu elenco completo. A tendência é que Igor Gomes e Antony já estejam à disposição para o clássico contra o Corinthians, dia 15 de fevereiro, no Morumbi. Mas, por enquanto, o foco do elenco tricolor é voltar a vencer no fim de semana para chegar ao Majestoso com a melhor campanha geral do Paulistão, já que o Ramalhão é quem detém esse título e certamente não facilitará a vida do rival no confronto direto que acontecerá no estádio Bruno José Daniel, às 18h (de Brasília).