Ingressos para apresentação de Daniel Alves estão à venda; veja detalhes

O São Paulo já iniciou as vendas de ingressos para apresentação de seu novo camisa 10, Daniel Alves. A cerimônia está marcada para a próxima terça-feira, às 20h, no Morumbi, e terá a entrada custando R$ 5.

Os portões serão abertos às 18h e o torcedor poderá curtir algumas atrações, ainda não divulgadas, até a entrada de Daniel Alves no gramado. A diretoria tricolor planeja uma grande festa com um palco no centro do campo, fogos de artifício e um mosaico na arquibancada.

Antes disso, o jogador de 36 anos dará uma entrevista coletiva na sala de imprensa do estádio, às 19h30, que terá transmissão ao vivo nos telões da arquibancada.

A expectativa é que mais de 40 mil torcedores compareçam para conferir a nova contratação são-paulina, assim como foi com a apresentação do atacante Luis Fabiano em 2011, quando tinham 45 mil presentes.

Sem clube desde de dezembro do ano passado, quando se encerrou seu contrato com o Paris Saint-Germain, Daniel Alves foi anunciado na última quinta-feira pelo Tricolor, com contrato de três anos.