Igor Vinícius cumprirá suspensão por cartões pela 3ª vez no Brasileirão

O São Paulo mais uma vez não poderá contar com um de seus atletas no Campeonato Brasileiro graças à regra que prevê suspensão a quem somar três cartões amarelos ou um vermelho. A vítima da vez foi Igor Vinícius, que entrou no decorrer da derrota por 1 a 0 para o Internacional, e acabou advertido com um cartão amarelo.

O lateral-direito do São Paulo é o jogador do atual elenco que mais teve de ficar ausente de rodadas do Campeonato Brasileiro graças à regra de suspensão por cartões. Igor Vinícius já foi expulso duas vezes na competição, uma contra o Goiás e outra contra o Cruzeiro, em ambas as oportunidades ele optou por fazer a falta para evitar iminentes jogadas de gol.

Além dos dois vermelhos, Igor Vinícius também acumula três cartões amarelos e, por isso, cumprirá suspensão na próxima rodada, a última do primeiro turno do Campeonato Brasileiro, em que o São Paulo recebe o CSA, no Morumbi.

Embora Anderson Martins também tenha sido advertido com cartão cinco vezes pela arbitragem, o zagueiro desfalcou o São Paulo somente uma vez, já que todos os cartões foram amarelos. Reinaldo, por sua vez, já recebeu quatro cartões amarelos.

Esta será a sexta rodada consecutiva que o técnico Cuca terá de lidar com desfalques por acúmulo de cartões. Contra o Ceará, o comandante tricolor não contou com Arboleda. Contra o Athletico-PR, Bruno Alves e Everton estiveram ausentes. Reinaldo não enfrentou o Vasco, Raniel não encarou o Grêmio e Antony, convocado para a Seleção Olímpica, já desfalcaria o São Paulo contra o Internacional depois de ser expulso contra o Grêmio.