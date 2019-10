Igor Gomes revela descrença em pressão duradoura do Cruzeiro: “Foi muito forte”

Igor Gomes revelou que o time do São Paulo se surpreendeu com a pressão do Cruzeiro na marcação durante boa parte do duelo desta quarta-feira, no Mineirão. Marcando a saída de bola tricolor durante quase todo o tempo, os donos da casa acabaram premiados com a importantíssima vitória, e o jovem meia tricolor fez questão de enaltecer o mérito dos rivais.

“A pressão do Cruzeiro foi muito forte, mérito deles. A gente não acreditou talvez que eles ficassem o jogo todo naquela pressão. No segundo tempo melhoramos porque fizeram o gol e baixaram um pouco a linha”, afirmou Igor Gomes.

“A gente vem trabalhando forte e acredito que as coisas no próximo domingo serão bem melhores. Vamos trabalhar para ajustar esses detalhes e no domingo fazer melhor”, prosseguiu o meia, já projetando o duelo com o Avaí, no Morumbi.

Nesta quarta, o São Paulo desperdiçou uma boa oportunidade de retornar ao G4 do Campeonato Brasileiro. Como o Corinthians empatou com o Goiás, o Tricolor assumiria a quarta colocação caso vencesse o Cruzeiro, no entanto, o que se viu em campo foi um time que em nenhum momento esteve próximo do triunfo.

“Não conseguimos controlar o resultado dos outros jogos. Hoje não foi o que a gente queria, mas estou muito feliz pela dedicação do time. Agora é pensar no próximo jogo e, se Deus quiser, os resultados virão para nós, e os resultados dos outros times vão colaborar também”, concluiu.