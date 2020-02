Igor Gomes revela admiração por De Bruyne e rejeita comparação com Kaká

O meio-campista Igor Gomes é uma das joias do São Paulo e está entre os nomes que pode fazer muito sucesso no futebol brasileiro no futuro. Para o jovem, a ordem é buscar alguns exemplos no mundo para melhorar seu desempenho. Ele gosta de acompanhar o meia-atacante Kevin De Bruyne, destaque do Manchester City e da seleção da Bélgica.

“Hoje, o mais completo na minha posição é o De Bruyne. É um cara que ajuda a defesa, faz gols, dá assistências, consegue controlar o jogo, dita como o jogo deve andar, essa parte é muito importante”, comentou o são-paulino em entrevista ao Sportv.

Igor Gomes considera que o futebol atual exige atletas cada vez mais completos. Desta forma, os jogadores devem se concentrar em aprender funções tanto ofensivas, como defensivas, independentemente da posição.

“O futebol exige muito que os jogadores tenham características a mais do que atacar, importante é também defender, vemos pontas ajudando na marcação e volantes saindo para atacar. Em grandes equipes, os melhores jogadores conseguem ajudar na parte ofensiva, defensiva, distribuir e fazer a transição”, explicou.

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com

Por jogar no São Paulo e na posição de meia ofensivo, Igor Gomes tem o nome muito relacionado a Kaká. Mas ele não crê que seu futebol tenha semelhança com o atleta campeão mundial com a Seleção Brasileira em 2002.

“Eu fico feliz, o Kaká também é um dos meus ídolos, ganhou tudo, já foi o melhor do mundo, é ídolo por onde passa, é o tipo jogador espelho. Mas gosto de lembrar que ele teve a carreira dele e acho que lembra muito pouco o meu futebol”, comparou.