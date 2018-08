Herói do dia, Bruno Peres agradece a Diego Souza por assistência

Bruno Peres marcou seu primeiro gol com a camisa do São Paulo na manhã desse domingo, contra o Ceará. E para ajudar a tornar o dia do jogador inesquecível, o tento garantiu a vitória do Tricolor no Morumbi lotado. Após a partida, com a liderança assegurada pela equipe, Bruno Peres era só sorrisos.

“Acho que é uma emoção única, um momento importante. A equipe precisava vencer, jogo difícil. A equipe mostrou desde o começo o resultado que queria. Feliz pelo gol”, comentou o lateral, que no fim da partida já estava atuando como um ponta, dentro da área adversária. “Independentemente da função que o treinador me colocar, vou fazer o máximo para ajudar o São Paulo”, avisou.

O gol foi de Bruno Peres, mas a jogada que começou com Reinaldo na ponta esquerda chegou até Diego Souza no meio da área. O camisa 9, porém, preferiu servir o companheiro com mais liberdade a tentar a finalização, algo raro tratando-se de um centroavante.

“Falar do Diego (Souza), não tem palavras. Se for ver todos os jogos, não é fominha, sempre coloca o companheiro que está melhor para marcar. Mostra que ele joga para o grupo. Acho que o mérito é dele (pelo gol), ele não foi fominha, não teve vaidade”, agradeceu Bruno Peres, que pouco antes perdeu uma chance clara de gol e por pouco não terminou o dia como vilão.

“A bola veio um pouco para trás (passe de Rojas). Aí não consegui finalizar. Aí fica aquela sensação de: ‘Será que era a única oportunidade?’”, disse, aliviado e empolgado com sua rápida adaptação. “Poucos jogos, espero dar mais alegria, fazer mais gols, construir uma história linda. Foi por isso que voltei, por isso vim para o São Paulo”, concluiu.