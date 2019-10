Hernanes volta a ter sequência no São Paulo após lesões: “Momento interessante”

Hernanes atuou em seis dos últimos sete jogos do São Paulo. Marcado por se lesionar com certa frequência desde que retornou ao Brasil, o Profeta vem tendo uma nova sequência como titular, agora sob o comando de Fernando Diniz, e não escondeu a satisfação por voltar a participar ativamente da campanha tricolor no Campeonato Brasileiro.

“Acho que estou vivendo um momento interessante, de jogar bastante, e isso é bom. Estou ganhando confiança, porque quando voltei ficava sempre aquela desconfiança de ‘será que eu vou me machucar de novo?’”, afirmou Hernanes.

“Agora estou adquirindo uma condição física que está me dando confiança. Antes, estava com pressa de jogar em alto nível. Agora, não. Sei que vou chegar lá aos poucos. Estou satisfeito com essa evolução temporária da parte física”, completou.

Mesmo com a presença de Hernanes, o São Paulo não conseguiu sair de campo com a vitória nesta quarta-feira, contra o Cruzeiro, no Mineirão. Sofrendo seu primeiro revés sob o comando de Fernando Diniz, o Tricolor perdeu uma grande oportunidade de retornar ao G4 do Campeonato Brasileiro, muito por conta da boa atuação da Raposa.

“Por mais que a gente soubesse que eles tentariam dar uma pressão grande pela situação que eles estão, eles tiveram uma grande atuação e conseguiram anular nosso esquema de jogo. Eles se impuseram e não tem nada o que falar. Mérito do Cruzeiro. Tentamos de alguma forma sair da pressão, mas não conseguimos”, disse o Profeta.

“A saída de bola não estava limpa, como foi contra o Corinthians. O Cruzeiro conseguiu marcar bem, tentamos intercalar saídas com bolas longas para o time sair de trás, tentamos vencer essa pressão de algumas formas, mas não conseguimos. Não conseguimos sair jogando, nem com ligação direta. Foi uma noite muito feliz do Cruzeiro. Faltou a gente conseguir se impor no jogo”, concluiu.