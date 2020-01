Hernanes diz que clima seco atrapalhou o time: “Passes não fluem tanto”

Capitão do São Paulo, Hernanes culpou o clima de Araraquara pela atuação abaixo das expectativas da equipe neste domingo, contra o Palmeiras, na Arena Fonte Luminosa. Passado o empate sem gols no interior paulista, o Profeta deu sua opinião sobre o desempenho da equipe.

“Jogo que a gente se propõe a fazer, jogo de controle. Isso não significa que queremos manter só a posse de bola. Com esse clima, o jogo fica um pouco mais lento, campo seco, os passes não fluem tanto. Então, acaba dificultando esse tipo de jogo”, afirmou Hernanes.

Apesar do clima quente e o campo seco, o Palmeiras conseguiu aproveitar algumas oportunidades e só não saiu de campo com a vitória porque a sorte realmente não estava ao seu lado. O time de Vanderlei Luxemburgo carimbou a trave duas vezes e ainda viu Tiago Volpi fazer uma defesa elementar para evitar o revés.

“O Palmeiras tem na frente grande poderio de fogo, jogadores rápidos para o contra-ataque. Estávamos preparados para isso, tentamos impor nosso jogo, estava difícil, por isso foi um jogo equilibrado”, completou Hernanes.

O próximo compromisso do Palmeiras é na quarta-feira, contra o Oeste, no Pacaembu, às 19h15 (de Brasília). Já o São Paulo permanece em Araraquara para encarar a Ferroviária, no mesmo dia, às 21h30, na Arena Fonte Luminosa.