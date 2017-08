Hernanes admite que São Paulo já faz cálculos e pede mais atenção

O São Paulo terminou o primeiro turno do Campeonato Brasileiro na 17ª colocação, dentro da zona de rebaixamento, com apenas 19 pontos em 19 jogos. Apesar de manter sua fé na permanência do clube na elite, Hernanes não escondeu a preocupação com o risco de descenso à Série B e, inclusive, revelou que o time já faz contas para saber o que precisa ser feito para evitar o desastre.

“Já fazemos os cálculos. Normal, como sempre foi. A gente começa o campeonato calculando, primeiro analisando os adversários, depois quantos pontos nos próximos três jogos queremos alcançar, isso é constante na nossa profissão. Com certeza, mais do que nuca, a gente calculou, têm calculado e pensado em como obter os pontos. Mais importante do que calcular é saber o que fazer para conseguir os pontos”, minimizou o jogador, sempre confiante.

“Temos o segundo turno inteiro para reverter essa posição na tabela. A gente tem que saber analisar a realidade. E a realidade é que na tabela nós estamos em uma posição que não é confortável, mas nossa situação é de trabalho, de busca. Tem que ter tranquilidade nesse momento para encontrar soluções”.

Ao tentar identificar os problemas da equipe dentro de campo, Hernanes, mesmo sem apontar erros individuais, não deixou de pontuar questões específicas que têm colaborado para que as vitórias escapem rodada a rodada.

“É um momento de reflexão, porque quando as coisas não dão certo, quando as coisas não vão da maneira que deveria, você tem de refletir onde você está errando para encontrar o caminho para que os resultados venham”, explicou.

“A gente tem um esquema definido de jogo, estamos conseguindo impor esse esquema de jogo, que é de posse de bola, de buscar o gol, ser ofensivo, mas temos de melhorar nos detalhes, e aí o momento não ajuda. Contra o Coritiba, o time estava tendo mais posse de bola, criando… De repetente, um pênalti mandrake faz a diferença. Aquilo mudou tudo, fortaleceu o Coritiba e nos derrubou. Contra o Bahia, a mesma coisa”, comentou.

“Às vezes ficamos ansioso para tentar, rápido, conseguir as vitórias. Temos de aumentar a cautela. Não podemos perder pontos contra nenhum adversário. Pontuar, daqui para frente é nossa prioridade. Não podermos mais perder jogos”, completou.

Nesse domingo, às 11 horas, o São Paulo inicia o segundo turno encarando o Cruzeiro no Morumbi. Dorival Júnior acena com mudanças na escalação titular, mas não deve mexer na formação tática dentro de campo.

“Mais do que mudar taticamente ou não, essa atenção a mais nos detalhes é onde nós estamos pecando, e não podemos mais pecar”, concluiu Hernanes.