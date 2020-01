Helinho sente dores musculares e não treina no São Paulo

Destaque do São Paulo na primeira parte da pré-temporada, Helinho ficou de fora do treino comandando por Fernando Diniz nesta quinta-feira, no CT da Barra Funda. Após derrota no jogo-treino contra o Juventus na última quarta, o atacante sentiu dores musculares na coxa esquerda e foi preservado.

O jovem atleta ficou na parte interna do Centro de Treinamento, realizando tratamento no Reffis, e será reavaliado nesta sexta-feira. É o primeiro dia do São Paulo de volta à capital. Na primeira semana de treinamentos da temporada, o elenco se concentrou no CFA de Cotia.

O elenco de Diniz já conta com duas baixas para o início de 2020. O meia Gabriel Sara sofreu uma fratura no quinto metatarso do pé esquerdo, já o zagueiro Walce sofreu ruptura no ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo, durante preparação da Seleção Brasileira Sub-23 para o Pré-Olímpico.

Faltam seis dias para a estreia do Tricolor na temporada. A equipe de Fernando Diniz entra em campo na próxima quarta-feira, contra o Água Santa, às 21h30 no Morumbi, pela 1ª rodada do Campeonato Paulista.

