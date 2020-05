Há 46 anos, Pedro Rocha marcava e São Paulo derrotava seleção do Uruguai em amistoso

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com

No dia 11 de maio de 1974, o São Paulo derrotou a seleção do Uruguai por 1 a 0, em pleno Estádio Centenário, em Montevidéu, com gol do craque Pedro Rocha.

Às vésperas da Copa do Mundo daquele ano, a Celeste solicitou ao São Paulo a liberação de Forlán e Pedro Rocha para concentração e amistosos preparativos. As partes acertaram um amistoso na capital uruguaia para a cessão dos jogadores. Invicta há 18 partidas, para lá se foi a delegação tricolor no dia 9 de maio.

Dois depois, minutos antes da bola rolar, dirigentes da seleção do Uruguai pediram para que Pedro Rocha e Forlán, pudessem defender o país ou jogar um tempo para cada lado. O último, inclusive, já havia se apresentado ao time nacional. Contudo, a direção são-paulina negou e contou com os dois ídolos à favor.

Para 77 mil expectadores, José Poy, treinador do clube do Morumbi na época, mandou para jogo Waldir Peres; Pablo Forlán, Samuel, Arlindo e Gilberto Sorriso; Chicão e Pedro Rocha; Mauro Madureira, Mirandinha, Zé Carlos e Piau. Estes foram os responsáveis pelo triunfo brasileiro sobre o Uruguai pelo placar mínimo, com direito a gol do próprio Pedro Rocha, aos três minutos da segunda etapa.

No dia seguinte ao jogo, as manchetes dos jornais locais valorizavam a vitória e exaltavam o São Paulo. “Digno representante da escola brasileira”, “emoção desde o início”.