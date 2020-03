Gols perdidos já foram fantasmas para Diniz no Fluminense e Athletico

A maior frustração do São Paulo na derrota para o Binacional foram os gols perdidos pela equipe no primeiro tempo. Pablo, duas vezes, e Antony tiveram oportunidades claras para ampliar o placar, porém não estavam com a pontaria afiada em Juliaca.

Não foi a primeira vez que o Tricolor sofreu com os gols perdidos em 2020. Nos empates com Novorizontino e Corinthians e na derrota para o Santo André, a equipe do Morumbi criou diversas oportunidades, mas não teve um bom aproveitamento nas finalizações.

Esse incômodo não é novidade para Fernando Diniz. Quando esteve à frente do Athletico Paranaense e Fluminense, o treinador, que não abre mão de seu modelo de jogo ofensivo, viu seus times empilharem gols perdidos e saindo de campo com resultados amargos.

Após uma derrota para o Cruzeiro na Copa do Brasil de 2018, Diniz não escondeu a frustração com as chances desperdiçadas pelo Athletico. A palavra de ordem na ocasião era “objetividade”.

“O que é objetividade? Criar chances de gol e finalizar com chance real. Não fomos eficazes contra o Atlético-MG, quando tivemos uma troca de passes interessante e envolvemos o adversário. Quero que a equipe jogue o tempo todo como foi contra o Atlético-MG, o Newell’s, quando criou muito e sofreu poucas chances”, afirmou Diniz.

“Incomoda muito. É ficar noites sem dormir, uma dor que machuca muito, ainda mais da maneira que temos perdido. Temos que unir mais a equipe, saber sofrer juntos, lamber as feridas e tentar melhorar”, completou.

Já no ano passado, quando o Fluminense empatou em 1 a 1 com o Ceará, Diniz também revelou estar chateado com os gols perdidos por sua equipe. O treinador ressaltou que era o grande empecilho para que Tricolor das Laranjeiras tivesse uma pontuação mais alta.

“O que mais incomoda no nosso time é a gente criar e não concluir em gol. Está sendo o diferencial de deixar pontos no caminho. A gente tem treinado. Além disso, temos atletas que finalizam bem. Tem o Pedro, João Pedro, Ganso… são atletas que rotineiramente fazem gols. Espero que a bola entre para a gente ganhar os jogos”, pontuou o técnico.

Depois de estrear com derrota na Libertadores, o São Paulo volta a entrar em campo pela competição na próxima quarta-feira, contra a LDU, no Morumbi. No entanto, no domingo, o Tricolor tem um compromisso pelo Campeonato Paulista, contra o Botafogo-SP, no domingo, às 16h.