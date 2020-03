Gol 100 de Rogério Ceni completa nove anos

Há nove anos, em um São Paulo e Corinthians na Arena Barueri, válido pela 16ª rodada do Campeonato Paulista de 2011, Rogério Ceni marcou o centésimo gol de sua carreira, o centésimo vestindo a camisa são-paulina. O tento, além de ficar marcado na história do clube, ajudou o Tricolor a sair com a vitória por 2 a 1.

Aos oito minutos segundo tempo, Ralf fez falta em Fernandinho na intermediária corintiana. Rogério partiu para a cobrança e colocou no ângulo esquerdo da meta de Julio Cesar. Gol e explosão são-paulina na Arena Barueri. O lance ampliou o placar, aberto por Dagoberto na primeira etapa, e encaminhou a vitória.

O resultado do clássico também acabou com um tabu de quatro anos sem vitórias do São Paulo sobre o Corinthians, que perdurava desde fevereiro de 2007. No período, foram sete vitórias alvinegras e quatro empates.

Rogério Ceni encerrou sua carreira de goleiro em 2015 com 131 gols, 1.237 jogos e 25 anos de São Paulo.

