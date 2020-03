Gerente de futebol se diz decepcionado com postura de Calazans no São Paulo

Em entrevista ao programa Bola da Vez, da ESPN Brasil, o gerente de futebol do São Paulo, Alexandre Pássaro, revelou descontentamento com atitudes de Marquinhos Calazans. O atacante de 23 anos chegou ao Tricolor em maio de 2019, após passar pelo Fluminense.

Pássaro também confirma que Calazans tenha sido uma indicação de Cuca, então treinador do São Paulo: “Foi sim um jogador pedido por ele, mas também aprovado por nós. A gente se decepcionou muito com a postura tanto dentro quanto fora de campo. Isso foi comunicado a ele. O Calazans não está no grupo, mas ele faz parte do ativo do São Paulo e tem treinado. Nós vamos encontrar o caminho para ele”.

Calazans não é a única aposta do Tricolor que acabou não dando certo. Nos últimos anos, diversos torcedores tem criticado o clube por gastar altos valores em atletas que tiveram baixo rendimento.

Perguntado sobre o assunto, Alexandre Pássaro reconhece que algumas contratações acabam não atendendo às expectativas. No entanto, o gerente de futebol afirma que a avaliação de mercado do clube tem evoluído nos últimos anos. Ele alega que quando chegou ao São Paulo, em 2015, a estrutura no setor era mais precária. Na ocasião, o presidente era Carlos Miguel Aidar.

“Quando eu entrei no São Paulo a gente não tinha um software, não tinha um departamento de análise de desempenho e de mercado. As coisas não funcionavam da forma que é hoje. A gente vem criando mecanismos cada vez mais assertivos, para errar cada vez menos”, concluiu o gerente executivo de futebol do Tricolor.

