Garotos da base e contratações frustadas: veja como estão os emprestados pelo São Paulo

O São Paulo decidiu não fazer muitos movimentos de mercado e apostou na manutenção de seu elenco para 2020. Antes da temporada começar, Fernando Diniz avaliou o seu plantel e não foram muitos os nomes que o treinador decidiu não contar para a atual temporada. Assim apenas Hudson e Jean se juntaram à lista de empréstimos. Confira a seguir como estão as situações dos jogadores emprestados pelo Tricolor.

Hudson chegou no São Paulo ainda em 2014 e sempre conseguiu emplacar um bom número de jogos durante as temporadas. Seu desempenho, entretanto, nunca conquistou a confiança da torcida. Em 2017, o volante passou pelo seu primeiro empréstimo, ao ser repassado ao Cruzeiro.

Com boas atuações pela Raposa, retornou no ano seguinte, mas o nível entre 2018 e 2019 seguiu apenas regular. Com concorrência grande na posição, o jogador não estava nos planos de Fernando Diniz e, nesta temporada, foi novamente emprestado, desta vez para o Fluminense.

Pelo Tricolor Carioca, Hudson vem com boa sequência de jogos e um desempenho satisfatório. Titular no time de Odair Hellmann, o volante disputou 10 dos 13 jogos da equipe antes da paralisação das atividades e ainda marcou um gol. O empréstimo com o Flu vai até o final da temporada, enquanto o contrato com o São Paulo se encerra no fim de 2021.

Jean foi outro jogador emprestado pelo Tricolor na atual temporada. O goleiro até estava nos planos de Diniz, como reserva de Tiago Volpi. Durante as férias, entretanto, ele foi acusado de agredir a esposa durante uma viagem nos Estados Unidos.

De início, o Tricolor suspendeu o contrato do goleiro. Depois disso, o Atlético-GO demonstrou interesse e a diretoria são-paulina liberou Jean para acertar com o novo clube até o fim deste ano. Ainda buscando uma vaga como titular, o arqueiro fez apenas dois jogos pelo Dragão. O vínculo com o São Paulo se encerra em 2022.

Além dos dois, outros atletas já estavam emprestados pelo São Paulo desde o último ano e seguiram fora dos planos do clube para a atual temporada. Éverton Felipe é um deles. Contratado com expectativa em 2018, o meia-atacante pouco atuou e frustrou a torcida tricolor.

Sem conseguir convencer, foi emprestado ao Athletico-PR no segundo semestre da última temporada e voltou ao Tricolor neste ano. Sem espaço e fora dos planos de Diniz, foi repassado desta vez ao Cruzeiro com vínculo válido até o final de 2020. Pela Raposa, Éverton Felipe parecia enfim encontrar um sequência de jogos. Foram nove jogos até a pausa pela pandemia e com status de titular. O jogador tem contrato com o São Paulo até o final de 2022.

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com

Na sequência aparecem três atletas formados nas categorias de base do clube e que também já estavam emprestados nas últimas temporadas. Júnior Tavares, por exemplo, surgiu como promessa em 2017, mas foi emprestado à Sampdoria, da Itália, no ano seguinte. Os italianos não quiseram consumar a compra e, assim, o lateral-esquerdo seguiu para o Portimonense.

No clube português, Júnior Tavares pouco conseguiu atuar até aqui, e segue na reserva do elenco. Desde que chegou na equipe, o lateral participou de apenas oito jogos. O empréstimo vai até junho de 2021, enquanto o vínculo com o São Paulo se encerra em dezembro do mesmo ano.

Já Lucas Kal subiu em 2018 e nunca conseguiu espaço no time principal. Foi emprestado ainda naquela temporada ao Vasco e, desde 2019 atua pelo América-MG. O contrato com os mineiros foi prorrogado até o fim deste ano e o zagueiro conseguiu se consolidar por lá. Titular absoluto, disputou os 12 jogos da equipe na temporada. O vínculo com o Tricolor vai até o final de 2022.

Outro zagueiro que não conseguiu espaço no elenco profissional do clube foi o garoto Rodrigo. Com apenas um jogo no time de cima, o atleta de 21 anos foi emprestado e passou a ser companheiro de Júnior Tavares no Portimonense. Por lá desde o último ano, disputou 12 partidas, mas também tem status de reserva na equipe. O empréstimo aos portugueses é válido até o fim de junho deste ano, enquanto o contrato com o São Paulo se encerra no final de 2021.

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com