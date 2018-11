São Paulo não deve aproveitar atletas que voltam de empréstimo: veja lista

O São Paulo não deve aproveitar os jogadores que voltam de empréstimo ao final da temporada. Com um total de dez atletas defendendo outras equipes até o dia 31 de dezembro, o Tricolor tende a negociá-los com outros clubes, optando por buscar reforços pontuais para o time dirigido por André Jardine, efetivado no comando técnico para 2019.

Há ainda outros cinco jogadores com acordos um pouco mais longos e que também não voltarão ao São Paulo em janeiro. Veja a lista na galeria de fotos abaixo.