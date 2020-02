Fernando Diniz culpa árbitro pelo empate e reclama da falta de VAR no Paulistão

Após o polêmico empate em 1 a 1 do São Paulo com o Novorizontino, Fernando Diniz não poupou críticas ao árbitro da partida, Flávio Roberto Mineiro Ribeiro, segundo ele, um dos responsáveis pela não vitória tricolor.

Antes dos 15 minutos de jogo, Alexandre Pato marcou duas vezes, mas teve os gols anulados pela arbitragem. Na primeira oportunidade, Tchê Tchê deixou o camisa 7 cara a cara com Oliveira, que não desperdiçou. Contudo, o bandeirinha assinalou impedimento. Na segunda, Daniel Alves lançou, Pato novamente ficou de frente para o arqueiro do Tigre e marcou, mas, desta vez, Flávio Roberto chamou a responsabilidade e invalidou o tento, mesmo sem o auxiliar indicar qualquer irregularidade.

Para Diniz, anular o gol legal do São Paulo foi um “erro muito grosseiro”.

“O bandeira não tinha anulado. O árbitro que anulou. Ele teve tanta convicção em invalidar o gol, e todo mundo teve muita convicção de que foi gol legítimo. Fácil de dar. Foi um erro muito grosseiro. Não foi um erro normal. Só o árbitro que não teve dúvida em anular”, comentou.

Apesar de na temporada passada o técnico são-paulino ter reclamado diversas vezes do VAR, o tópico foi citado por ele. No Campeonato Paulista, haverá o auxílio da tecnologia para os árbitros apenas a partir das quartas de final.

“Não sei quanto custa o VAR. O dinheiro que as federações arrecadam deve ser investido em todas as frentes do futebol, não só VAR. Confederações e federações existem para melhorar o futebol, não enriquecimento próprio. Embora eu já tenha dado a opinião de que, no ano passado, o VAR mais prejudicou do que ajudou”, finalizou.

A próximo desafio do São Paulo, afim de recuperar os pontos perdidos, será no próximo domingo, diante do Santo André, fora de casa, às 18h.

