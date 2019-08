Ex-São Paulo, Calleri define futuro na Europa: saiba o novo time

O atacante Jonathan Calleri terá mais uma oportunidade de vingar no futebol europeu. Nesta segunda-feira, o argentino – que deixou saudades no São Paulo – foi anunciado pelo Espanyol, clube da primeira divisão do Campeonato Espanhol.

A negociação foi definida por empréstimo de uma temporada. Os direitos de Calleri pertencem ao Deportivo Maldonado, do Uruguai, e a multa rescisória está definida em 25 milhões de euros (cerca de R$ 115 milhões).

Apesar de não conquistar títulos, Calleri teve uma passagem marcante no São Paulo, em 2016. Em 31 jogos, ele marcou 16 gols pelo Tricolor Paulista, clube que chegou a cogitar sua contratação recentemente.

Em sua carreira, Calleri explodiu para o futebol pelo Boca Juniors, da Argentina. Na Europa, também atuou por West Ham (da Inglaterra), e Las Palmas e Alavés (ambos da Espanha) sem grande destaque.