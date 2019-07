Estrela da noite, Reinaldo dá volta por cima: “Sabia que meu futebol ia voltar”

Autor dos dois gols do São Paulo neste sábado, na vitória por 2 a 1 sobre o Fluminense, no Maracanã, Reinaldo não escondeu a alegria de poder ser decisivo para sua equipe em um momento-chave da temporada. Bastante criticado pelos torcedores há algumas semanas, o lateral-esquerdo saiu de campo dando entrevistas em tom de volta por cima.

“Queria primeiramente glorificar o nome de Deus, agradecer também. Foi um momento difícil que já passei esse ano, sei que o torcedor estava chateado, mas mantive os pés no chão, trabalhando sempre. Sabia que meu futebol ia voltar, que o futebol do nosso time ia voltar”, disse Reinaldo ao Premiere.

Na comemoração do primeiro gol, Reinaldo colocou uma bola debaixo da camisa fazendo alusão à segunda gravidez de sua esposa. Prestes a ser pai novamente, o lateral-esquerdo fez questão de dedicar os gols deste sábado à sua família.

“Esses dois gols foram para minha filha Rebeca, minha esposa está grávida, também para meu filho Davi e para toda a minha família em Porto Calvo. Vitória do grupo, sabia que seria muito difícil aqui contra o Fluminense, mas tivemos foco e concentração para sair com o resultado positivo”, prosseguiu.

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com

Embora o São Paulo tenha jogado fora de casa, a torcida do time compareceu em peso no Maracanã neste sábado e fez a diferença nas arquibancadas ao longo dos 90 minutos. Já conformados com o empate, os tricolores foram recompensados no apagar das luzes, vendo Reinaldo garantir o time no G4 do Campeonato Brasileiro.

“É muito bom jogar fora de casa e sair com o resultado positivo. Nosso torcedor está de parabéns, nos apoiou do início ao fim. Tenho certeza que no Morumbi o torcedor vai fazer uma festa, porque estamos trabalhando firme para deixar nosso torcedor feliz”, comentou antes de fazer uma ressalva.

“Agradecer pelo apoio do torcedor que veio aqui no Maracanã, sabemos do sacrifício que eles fazem para estarem aqui. Agradecer aos meus companheiros pela confiança, mas temos que ter pezinho no chão, porque não tem nada ganho. Trabalhar muito para conseguir nosso objetivo no campeonato”, concluiu.