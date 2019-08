Estatísticas: São Paulo traz números intermediários no Brasileirão

O São Paulo não se destaca nas estatísticas do Campeonato Brasileiro de 2019, segundo análise da Footstats. Em quinto lugar na classificação, com 21 pontos e uma partida a menos, que será contra o Athletico-PR em Curitiba, o Tricolor aparece em zona intermediária nos principais rankings após o fim da 13ª rodada da competição nacional. O melhor desempenho da equipe está nas finalizações – a equipe é oitava colocada, com 5,1 por jogo.

Veja o resumo dos números:

Assistências: 13º lugar, com 8,8 passes para finalizações por j

Cruzamentos: 16º lugar, com 20,5% de aproveitamento

Desarmes completos: 11º lugar, com 14.8 por jogo

Dribles certos: 9º lugar, com 3,3 por jogo

Finalizações certas: 8º lugar, com 5,1 por jogo

Passes certos: 12º lugar, 90,3% de aproveitamento

Lançamentos: 20º lugar, 32,6% de aproveitamento

