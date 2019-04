“Esse Paulista fez surgir um novo Antony”, diz autor do gol são-paulino

Autor do gol do São Paulo neste domingo, na Arena Corinthians, Antony não conteve a emoção por conta da perda do tão sonhado título, porém, passado o calor do momento, fez uma autoanálise nesta reta final do Estadual e se mostrou bastante satisfeito com a sua evolução, ciente de que se tornou um dos protagonistas do Tricolor.

“Uma luta incrível. Uma evolução ímpar. Cada passo dado, cada nova vitória, cada aprendizado. Inesquecível tudo que vivi nos últimos meses. Esse Campeonato Paulista fez surgir um novo Antony, talvez um Antony que eu nem imaginava que existisse”, se manifestou Antony através de suas redes sociais.

“Lamento a perda do título. Levo a sensação de que estamos e estou no caminho certo. O sonho continua e eu quero muito mais, torcida são-paulina. Obrigado pelo incansável apoio de cada um de vocês nos últimos dias”, completou.