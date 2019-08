Espanhol quer intensidade europeia no São Paulo: “Temos que tentar”

Juanfran espera trazer ao São Paulo a intensidade europeia que levou o Atlético de Madrid a duas finais da Liga dos Campeões. Iniciando sua trajetória no Tricolor, o lateral-direito espanhol falou sobre a metodologia de trabalho do técnico Diego Simeone e espera que no clube do Morumbi ele possa repetir as glórias conquistadas ao longo dos seus nove anos como Colchonero.

“Venho de um futebol de muita intensidade com Simeone, intensidade todos os dias. Não havia um dia que não tivesse intensidade com Diego. Temos que tentar trazer essa intensidade que tivemos durante todos esses anos na Europa para o São Paulo e ajudar nossos companheiros a serem melhores”, afirmou Juanfran.

Antes de fechar com o São Paulo até o final de 2020, o lateral espanhol chegou a conversar com Filipe Luís, outro jogador que se despediu do Atlético de Madrid para atuar no futebol brasileiro e que tranquilizou Juanfran, um tanto quanto reticente pelo fato de jogar fora do seu país de origem pela primeira vez na carreira.

“Quando sabia que ia assinar com o São Paulo, falei com o Filipe [Luís], ele estava contente que eu viria ao Brasil, disse que eu ia gostar muito da cidade, do futebol brasileiro, que ia disfrutar de um grande clube como é o São Paulo”, revelou, antes de comentar sobre suas primeiras impressões sobre a capital paulista.

“Minha opinião desde que cheguei é muito boa. Todos me acolheram muito bem, todos me respeitam, sabem o jogador que eu sou e que eu vim aqui para ajudar, não para passear. Queria sair do Atlético como saí, jogando muito, tendo a confiança do treinador”, concluiu.

