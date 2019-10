Entenda a função que Luan tem no São Paulo de Fernando Diniz

Fernando Diniz chegou à sua primeira vitória à frente do São Paulo no último sábado, quando a equipe derrotou o Fortaleza, no Pacaembu. Em campo, já foi possível observar alguns aspectos do modelo de jogo que o treinador pretende implantar no Tricolor. Dentre eles, está o recuo de Luan para a linha de zagueiros quando o time tem a posse de bola.

A partir do momento que o São Paulo recupera a posse ou inicia a construção de uma jogada em seu campo de defesa, Luan recua e posiciona-se entre Bruno Alves, à direita, e Arboleda, à esquerda. Assim, o camisa 13 comporta-se como um terceiro zagueiro e remodelando o esquema tático original com uma linha de quatro defensores.

Com Luan entre os zagueiros, Fernando Diniz libera os dois laterais para atacar e dar profundidade pelas beiradas. Foi possível observar Juanfran mais frequentemente o campo de ataque, fazendo tabelas com Antony pela direita. Do outro lado, Reinaldo tem a permissão de ir à linha de fundo para cruzar ou até mesmo finalizar. O lateral tem quatro gols e uma assistência no Campeonato Brasileiro.

Além disso, o posicionamento mais recuado de Luan permite que o São Paulo circule melhor a bola no momento de iniciar a jogada. Dessa forma, o volante troca muitos passes com Bruno Alves e Arboleda, até o momento em que as linhas do adversário são desfeitas e fique mais fácil de encontrar um companheiro mais à frente.

Na partida contra o Fortaleza, Luan foi o jogador que mais realizou passes em campo. Ao todo, o volante passou 70 vezes, errando apenas um deles. A maior conexão do jogador aconteceu com Arboleda: os dois trocaram 33 passes entre si no jogo.

Com a vitória no sábado, o São Paulo voltou ao G4, na quinta colocação, com 39 pontos somados. Depois de enfrentar o Bahia, na quarta-feira, o Tricolor receberá o Corinthians, no domingo.