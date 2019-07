Empate com Verdão faz Tricolor completar 1 ano sem vencer clássicos

O São Paulo completará um ano sem vencer clássicos no próximo dia 21 de julho. Sem conseguir acabar com a invencibilidade do Palmeiras no Campeonato Brasileiro neste sábado, saindo do Morumbi com o empate em 1 a 1, o Tricolor até se impôs diante do rival, mas, a exemplo de outras oportunidades, não manteve uma regularidade ao logo dos 90 minutos e acabou castigado.

O último clássico em que o São Paulo saiu vitorioso foi contra o Corinthians, no estádio do Morumbi, em 2018, pouco depois da pausa para a Copa do Mundo. À época, o Tricolor perseguia o Flamengo, então líder do Brasileirão, e mostrou que poderia brigar pelo título da competição ao não só vencer o Rubro-Negro carioca em pleno Maracanã, mas também passar pelo Timão por 3 a 1, com direito a dois gols de Reinaldo e outro de Anderson Martins.

De lá para cá, o São Paulo jogou mais 11 clássicos e perdeu seis dessas partidas. Foram duas derrotas para o Palmeiras, uma para o Santos e três para o Corinthians. O Tricolor também somou outros cinco empates diante de seus principais rivais, incluindo os dois jogos da semifinal e a partida de ida da decisão do Campeonato Paulista, contra Palmeiras e Corinthians, respectivamente.

“Um empate desse com sabor de derrota para nós é muito dolorido, pode ter certeza que dói mais em mim e neles do que em todo mundo. Mas, temos que saber diferenciar. O empate deles foi num chute de bola viajada. Se isso não acontece, todos estariam sendo elogiados hoje. Temos que saber diferenciar o resultado do desempenho. Desempenhamos bem contra uma equipe muito boa também”, ponderou o técnico Cuca após o amargo empate em 1 a 1 com o Verdão.

O São Paulo voltará a ter sua força em clássicos colocada à prova no próximo dia 10 de agosto, em duelo válido pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. Na ocasião, o Tricolor receberá o Santos, no estádio do Morumbi, às 17h (de Brasília). Neste ano, as duas equipes se enfrentaram na primeira fase do Campeonato Paulista, e o Peixe acabou vencendo com autoridade por 2 a 0 graças aos gols de Luiz Felipe e Derlis González.

Confira o retrospecto do São Paulo em clássicos desde a última vitória:

25ª rodada (Brasileiro) – 16/09/2018 – Santos 0 X 0 São Paulo

28ª rodada (Brasileiro) – 6/10/2018 – São Paulo 0 X 2 Palmeiras

33ª rodada (Brasileiro) – 10/11/2018 – Corinthians 1 X 1 São Paulo

3ª rodada (Paulista) – 27/01/2019 – Santos 2 X 0 São Paulo

7ª rodada (Paulista) – 17/02/2019 – Corinthians 2 X 1 São Paulo

11ª rodada (Paulista) – 16/03/2019 – São Paulo 0 X 1 Palmeiras

Semifinal Paulista (ida) – 30/03/2019 – São Paulo 0 X 0 Palmeiras

Semifinal Paulista (volta) – 07/04/2019 – Palmeiras 0 X 0 São Paulo

Final Paulista (ida) – 14/04/2019 – São Paulo 0 X 0 Corinthians

Final Paulista (volta) – 21/04/2019 – Corinthians 2 X 1 São Paulo

6ª rodada (Brasileiro) – 26/05/2019 – Corinthians 1 X 0 São Paulo

10ª rodada (Brasileiro) – 13/07/2019 – São Paulo 1 x 1 Palmeiras