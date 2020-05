Em meio à pandemia, são-paulinos ajudam corintiano a ser reencontrado pela família

A torcida organizada do São Paulo Dragões da Real protagonizou uma ação solidária em meio à pandemia digna de elogios. No último final de semana, integrantes da sub-sede de Jaú foram às ruas para distribuir alimentos a pessoas necessitadas e deixaram a rivalidade de lado para ajudar um corintiano.

Os torcedores organizados fizeram questão de postar uma foto com o idoso corintiano nas redes sociais para dar o exemplo de que, neste momento, é preciso que todos estejam unidos no combate ao novo coronavírus, mas eles jamais imaginavam que o retrato tomaria outras proporções.

Pouco tempo após a postagem da foto, os torcedores organizados foram surpreendidos com o contato de pessoas que se diziam familiares do idoso corintiano. Segundo relatos, havia mais de uma década que a família não sabia do paradeiro do morador de rua, mais precisamente 12 anos.

“Além de consciência social, fica claro a mensagem que, além de tudo, a ajuda sempre será sem distinção de time, religião, política, entre outros! É até ridículo fazer essa citação, mas como tem gente que ainda acha que todos somos animais, fica ao menos registrado!”, escreveu a torcida em seu perfil nas redes sociais ao postar a foto com o idoso corintiano.

“A intenção sempre foi ajudar, não ganhar cliques. Através dessas postagens podemos arrumar patrocínios para doações, ajudar mais pessoas. A intenção é só ajudar e, antes de qualquer coisa, sempre consultamos as pessoas nos locais onde as ações acontecem. Jamais vamos explorar a imagem de ninguém”, afirmou André Azevedo, presidente da Dragões da Real.

Por questões de privacidade, a identidade dos familiares do idoso corintiano foi preservada.