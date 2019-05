Em meio à má fase, Raí fala em título: “Necessidade ainda maior”

O diretor de futebol do São Paulo, Raí, atendeu à imprensa no início da madrugada desta quinta-feira após a eliminação nas oitavas de final da Copa do Brasil para o Bahia, em Salvador. Apesar de mais um fracasso e de todos os problemas, o dirigente tricolor indicou que espera terminar a temporada com um título.

“A necessidade de fazer um grande campeonato e brigar pelo título é ainda maior, com o time que tem, comissão técnica, estrutura, tem que brigar pelo título. Vamos correr atrás, estamos confiantes nisso”, afirmou Raí, que nesta semana se envolveu em polêmica depois de uma foto sua em Roland Garros circular na internet, enquanto o São Paulo amargava mais uma derrota em Itaquera para o Corinthians.

O diretor de futebol são-paulino também admitiu que o clube terá de se adequar a um orçamento menor, uma vez que foi eliminado precocemente tanto na Copa Libertadores (fase preliminar) como na Copa do Brasil, torneio nacional que mais paga aos clubes que vão avançando – o campeão pode abocanhar R$ 70 milhões.

“A gente já sabia de uma parte do prejuízo, até o meio do ano temos que resolver, pelo que a gente fez, o estudo para adaptar as finanças às eliminações, dá para acertar”, prosseguiu.

Por fim, Raí falou sobre a falta de confiança que o jovem elenco do São Paulo, formado por muitos garotos revelados em Cotia, terá de lidar, mas confia na volta por cima no Brasileirão, o torneio que restou ao Tricolor em 2019.

“Esse é um problema que não pode existir, a confiança é no trabalho que você adquire. Você tem boa parte do campeonato pela frente, temos que continuar melhorando. A confiança vem no trabalho do dia a dia, isso não cabe nessa competição. Temos que ir em uma crescente e brigar pelo título”, finalizou.