Elenco exalta apoio da torcida antes de decisão: “Está fechada com a gente”

O elenco são-paulino não escondeu a grande satisfação de treinar diante de mais de 30 mil pessoas na manhã deste sábado, no estádio do Morumbi. Após a atividade leve comandada pelo técnico Cuca, os atletas tricolores comentaram sobre a experiência que tiveram dentro de campo e exaltaram o grande apoio vindo das arquibancadas.

“A torcida gritou o nome de todos os jogadores, abraçou realmente o elenco e mostrou que está fechada com a gente. E, sem dúvida, isso contagia para o clássico. Será um jogo difícil e vamos motivados atrás da vaga na final”, afirmou Liziero.

Um dos nomes mais entoados pela torcida são-paulina foi o de Arboleda. O zagueiro equatoriano, que deve voltar à equipe titular contra o Palmeiras após iniciar o jogo de ida contra o rival no banco de reservas, ficou impressionado com a atmosfera deste sábado.

“Foi especial treinar com este incentivo. Quando subimos as escadas que dão acesso do vestiário ao campo e vimos a torcida, ficamos impressionados. O Morumbi estava lindo. Que este ambiente positivo nos fortaleça no domingo”, comentou.

Como neste domingo o Choque-Rei, assim como no último sábado, terá torcida única, os são-paulinos puderam acessar o Morumbi trocando 1kg de alimento não perecível pela entrada. Todo o material arrecadado será repassado à Cruz Vermelha.

“Ficamos felizes com a mobilização da nossa torcida. O apoio ao time foi importante, mas além disso temos que parabenizar pela solidariedade, já que muitas pessoas serão beneficiadas com esta iniciativa”, disse Reinaldo.

“Motivação para entrarmos com tudo no clássico. Infelizmente não teremos o torcedor ao nosso lado no jogo, mas esta energia positiva já nos deixou mais confiantes para lutar pela classificação”, concluiu Nenê.