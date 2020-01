Elenco do São Paulo se reapresenta na próxima quarta-feira

A preparação do São Paulo para a temporada de 2020 vai ter início na próxima quarta-feira (8). Após o período de férias, os jogadores vão se reapresentar no Centro de Treinamento da Barra Funda às 10h (de Brasília).

Após a reapresentação, o elenco do Tricolor segue para o CT de Cotia, onde será feita uma parte da pré-temporada. A equipe que fica à disposição de Fernando Diniz para o início de 2020 tem poucas diferenças em relação à temporada anterior. Afinal, o São Paulo ainda não foi muito ativo no mercado da bola.

As únicas negociações concretizadas pelo clube até o momento foram pela permanência de atletas que estavam emprestados. O goleiro Tiago Volpi, o lateral-direito Igor Vinícius e o meia Vitor Bueno foram adquiridos em definitivo e estenderam seus vínculos com o Tricolor.

O primeiro desafio do São Paulo em 2020 ocorre no dia 22 de janeiro, diante do Água Santa no Morumbi. Já na segunda rodada do Campeonato Paulista, a equipe de Fernando Diniz visita o rival Palmeiras no Allianz Parque.