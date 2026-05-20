Dorival exalta dupla de ataque após reestreia pelo São Paulo

A estreia de Dorival Júnior em sua terceira passagem pelo São Paulo terminou com empate por 1 a 1 diante do Millonarios, nesta terça-feira, no Morumbis, pela Copa Sul-Americana. Apesar do tropeço em casa, o treinador fez questão de elogiar a atuação e a dedicação da dupla de ataque formada por Luciano e Jonathan Calleri.

Autor do gol são-paulino na partida, Luciano recebeu elogios públicos de Dorival, que destacou a importância do camisa 10 dentro do elenco tricolor. O treinador afirmou que a permanência do atacante entre os titulares ao longo dos últimos anos é fruto de desempenho e protagonismo.

“Um jogador não se mantém tanto na titularidade por acaso. Luciano foi um jogador muito importante ao São Paulo. Eu gosto muito, é decisivo e muito importante. Mudou seu status, é um cara que teve títulos importantes com a camisa do São Paulo e, com certeza, ainda será muito importante”, afirmou.

Luciano abriu o placar logo aos oito minutos do primeiro tempo, em chute de fora da área que contou com falha do goleiro Novoa. Além do gol, o atacante participou das principais jogadas ofensivas da equipe paulista e quase marcou novamente em finalização de calcanhar defendida pelo arqueiro colombiano.

Dorival também valorizou a entrega de Calleri durante a partida. O argentino começou entre os titulares, participou da pressão ofensiva e deixou o gramado desgastado fisicamente no segundo tempo.

“Vejo ele como um segundo homem, ou um homem de infiltração. Calleri esgotou, ele se dedicou muito e era isso que queríamos de todos os jogadores. Nesse sentido, não podemos criticar ninguém. Nós tivemos uma força muito grande, um volume razoável dentro da partida”, analisou.

Apesar da atuação ofensiva consistente em alguns momentos, o treinador lamentou as oportunidades desperdiçadas pelo São Paulo, principalmente no segundo tempo, quando Ferreira e Artur tiveram chances claras para ampliar o placar antes do empate colombiano.

“Precisamos aproveitar as oportunidades criadas. O retorno da confiança passa por um momento como esse. A ansiedade tem tomado a frente da racionalidade e isso pesa muito, qualquer erro mínimo gera o gol adversário”, completou.

Situação do São Paulo

Com o empate, o Tricolor chegou aos nove pontos e segue na liderança do Grupo C da Copa Sul-Americana, mas ainda pode perder a ponta da chave dependendo do resultado entre O'Higgins FC e Boston River.

Próximo jogo

São Paulo x Botafogo | 17ª rodada do Brasileirão

Data e horário: 23/05 (sábado), às 17h

Local: Estádio do Morumbis, em São Paulo (SP)