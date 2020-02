Dirigentes do São Paulo disparam contra arbitragem: “Atuação calamitosa”

Diego Lugano, superintendente de relações institucionais do São Paulo, não ficou contente com a arbitragem no empate diante do Novorizontino, pela quarta rodada do Campeonato Paulista. Momentos após o apito final, o ex-zagueiro utilizou suas redes sociais elogiar a atuação do Tricolor e disparar contra o trio.

“Noite de bom futebol e má ‘sorte’. Anulação de dois gols MUITO legais. Fáceis de apitar. Dois pênaltis da mesma forma EVIDENTES. Passa impressão que querem o VAR – e os coleguinhas do VAR empregados”, escreveu em seu Twitter oficial.

Lugano teve mais de quarto mil curtidas na sua primeira postagem e, minutos depois, voltou a mostrar insatisfação.

“Mais ou menos como um zagueiro fazer 4 gols contra e botar a culpa em estar descalço, sem chuteiras. Ou um goleiro sofrer 4 frangos e culpar a ausência das luvas. Fora o sorriso INJUSTIFICÁVEL no rosto”, completou.

Em entrevista concedida na zona mista do Estádio do Morumbi, Raí, diretor de futebol do São Paulo, também deixou o seu desabafo e revelou que já notificou a Federação Paulista de Futebol.

“Foi uma atuação calamitosa do árbitro. Estamos em pré-temporada e trabalhando trabalho sério. Os jogadores se dedicaram ao máximo para reverter e passar por cima do que foi feito pela arbitragem, que não podemos considerar de nível profissional. A própria Federação vai reconhecer. Isso não pode acontecer em um jogo como esse. Foi um desrespeito com todos os presentes. Nós já entramos em contato com a Federação, pois foi uma vergonha o que aconteceu aqui”, explicou.

Líder do Grupo C, o São Paulo volta em campo só no domingo, às 18 horas, fora de casa, contra o Santo André.

