Dirigente do Sport chama Jardine de estagiário: “Nem sei o nome”

Vice-presidente de futebol do Sport, Laércio Guerra chamou André Jardine de estagiário nesta segunda-feira, após o empate em 0 a 0, no Morumbi. Irritado com o fato de o treinador do São Paulo não ter instruído seus atletas a jogarem a bola para fora enquanto um dos jogadores do Leão estava caído no gramado, o dirigente não fez questão de respeitar o profissional.

“O estagiário que acabou de assumir, que nem sei o nome. Deixa eu ver aqui. André Jardine. A gente tinha um jogador caído, o árbitro não parou o jogo e o treinador, que até outro dia era estagiário, mandou os jogadores não chutarem a bola para fora”, disse Laércio Guerra.

O cartola rubro-negro apareceu na entrevista coletiva ao lado de Milton Mendes justamente para expor todo o seu descontentamento com a conduta de Jardine. Lembrado que o Sport dependia, entre outros resultados, de uma vitória do São Paulo sobre a Chapecoense na última rodada, Laércio Guerra foi ainda mais agressivo.

“Acho muito pouco provável que o São Paulo ganhe da Chape com esse treinador. Vamos ter que fazer a nossa parte”, completou.

