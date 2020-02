Diniz volta a ter todo elenco à disposição às vésperas do Majestoso

O técnico Fernando Diniz, enfim, terá o elenco completo à sua disposição nesta quarta-feira, dia em que Igor Gomes e Antony voltam a treinar com o restante do grupo tricolor após a disputa do Torneio Pré-Olímpico e a vaga assegurada às Olimpíadas de Tóquio 2020.

A dupla desembarcou no Brasil nesta terça-feira, vindo da Colômbia, e ganhou o dia de folga pela diretoria do São Paulo. A partir desta quarta, Antony e Igor Gomes participarão normalmente dos trabalhos promovidos pela comissão técnica a não ser que apresentem algum problema físico decorrente das atuações pela Seleção Brasileira sub-23.

A ideia de Fernando Diniz é contar com a dupla no clássico contra o Corinthians, sábado, às 19h (de Brasília), no Morumbi, mas ainda não há uma definição se ela será titular. Atualmente, Hernanes ocupa a vaga deixada por Igor Gomes no meio-campo, e Pato vem preenchendo a lacuna de Antony no ataque.

“Aproveitados eles vão ser, não sabemos as condições, como vão chegar. Mas, é bom contar com eles de volta. Temos a semana toda para trabalhar”, afirmou Fernando Diniz sobre o retorno de Antony e Igor Gomes ao Tricolor.

De fato, Diniz e seus comandados terão um bom tempo para se prepararem para o clássico do próximo sábado. Enquanto o Corinthians concentra todos os seus esforços na decisão contra o Guarani, pela Pré-Libertadores, os são-paulinos terão a semana cheia para trabalhar, exatos três dias, antes do Majestoso, vantagem importante para um time que precisa reverter o retrospecto recente ruim em clássicos.

Mas, mais que conquistar um bom resultado no clássico contra o Corinthians, a vitória para o São Paulo é tratada como fundamental para a campanha do time no Campeonato Paulista. Atualmente, o Tricolor figura na terceira colocação do Grupo C, com oito pontos, atrás de Inter de Limeira e Mirassol, com nove tentos. Ou seja, fora da zona de classificação às quartas de final do Estadual.