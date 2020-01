Diniz repete experiência e Luan ganha espaço como zagueiro no São Paulo

Com apenas três zagueiros de origem no elenco do São Paulo que realiza pré-temporada no CFA de Cotia, Fernando Diniz vem testando o volante Luan na posição. Enquanto Bruno Alves e Arboleda treinam na equipe titular, o jovem revelado pelo clube faz dupla com Anderson Martins no time reserva.

Com a lesão de Walce, que sofreu uma ruptura no ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo durante os treinos da Seleção Olímpica, e a inexperiência das outras possibilidades, como o jovem volante e zagueiro Diego de apenas 20 anos, é provável que Luan ganhe cada vez mais espaço.

A experiência não seria novidade com Diniz. Em trabalhos anteriores, o treinador já recuou volantes para jogar na linha defensiva. O próprio Luan encerrou 2019 atuando como zagueiro, na vitória por 2 a 1 sobre o CSA em Alagoas.

No Athletico-PR em 2018, Diniz chegou a escalar os volantes Esteban Pavez e Matheus Rossetto como zagueiro e lateral-direito, respectivamente. Até Bruno Guimarães, que joga mais adiantado que Luan, foi utilizado como líbero.

Além da falta de opção, o uso do volante na linha de defesa pode ajudar em outra característica das ideias de jogo do treinador: a saída de bola. Luan foi um dos passadores mais precisos do time no Campeonato Brasileiro, com 95,5% de acerto; pouco abaixo de Bruno Alves, que teve 95,9%, e acima de Arboleda, que somou 94,6%.

O jovem também não errou viradas de jogo, com cinco acertos em cinco tentativas e somou bons números roubando a bola do adversário; sendo o quinto jogador do São Paulo que mais desarmou no Brasileiro e acertando quase quatro de cinco tentativas de interceptação.

O São Paulo se aproxima da estreia na temporada. Daqui sete dias, o Tricolor recebe o Água Santa, no Morumbi, pelo Campeonato Paulista. Além do Estadual, o clube disputa a Libertadores, a Copa do Brasil e o Campeonato Brasileiro nesta temporada.