Diniz passa vídeos ao elenco, e treino começa mais tarde nesta quinta

O São Paulo segue se preparando para o duelo com o Fortaleza, no próximo sábado, às 17h (de Brasília), no Pacaembu. Nesta quinta-feira, a atividade atrasou cerca de 50 minutos pelo fato de o técnico Fernando Diniz ter passado alguns vídeos ao elenco nas dependências internas do CT da Barra Funda.

Como o tempo é curto para implantar sua filosofia da forma ideal e, ao mesmo tempo, adaptar sua equipe para neutralizar os pontos fortes do Fortaleza, Fernando Diniz vem contando com o apoio de vídeos e muita conversa com seus atletas para acelerar a evolução da sua equipe.

Nesta quinta, Alexandre Pato esteve em campo durante o período que a imprensa pôde acompanhar o treinamento, no entanto, é dúvida para o duelo com o Fortaleza. O atacante sofreu um estiramento na coxa há duas semanas e, por isso, dificilmente terá condições de entrar em campo no sábado.

Nos dois primeiros dias desta semana, em que os treinamentos foram completamente abertos, Pato participou de parte das atividades com os demais jogadores, mas com uma carga menor.

Raniel, ainda com uma indisposição estomacal, novamente não apareceu no gramado. Se limitando a exercícios na academia do CT, o atacante pode ser outro desfalque para Fernando Diniz no reencontro do São Paulo com o técnico Rogério Ceni. Everton e Toró, lesionados, são ausências confirmadas.

Para o confronto com o Fortaleza, o São Paulo anunciou nesta quinta-feira a venda antecipada de 25 mil ingressos. Para esse jogo, o clube baixou o preço das entradas devido ao seu mau momento no Campeonato Brasileiro. Os bilhetes mais baratos saíam por R$ 5 (meia-entrada) e davam acesso ao Tobogão do Pacaembu, mas já esgotaram.