Diniz não é um treinador para o Brasil, define Daniel Alves

Sem as atividades normais do futebol, alguns jogadores no Brasil seguem muito atuantes nas redes sociais. Esse é o caso de Daniel Alves, ídolo e principal nome da atualidade no São Paulo. Neste domingo, em uma transmissão ao vivo pelo Instagram, o atleta voltou a falar sobre o que considera como diferencial em Fernando Diniz, seu atual comandante no Tricolor.

“O Diniz hoje é um treinador que não é para o Brasil. O conceito é muito mais inovador, mais moderno, mais completo. É um treinador que faz com que jogadores que eram bons sejam f…, elevando os caras”, explicou.

Desde 2019 no São Paulo, Diniz conta com grande respeito dos atletas, o que facilitou bastante sua adaptação. Em função disso, ele conseguiu superar a pressão interna no Tricolor e seguir com seu trabalho para a temporada 2020.

Daniel Alves lembra que Fernando Diniz já chamava sua atenção antes mesmo de trabalharem juntos. O craque falou sobre um encontro com o técnico quando ainda jogava no PSG. “A primeira coisa que eu falei para ele (Diniz) foi: você não tem os executores que precisa. O dia que tiver, vão começar a te olhar com bons olhos”, comentou.

