Diniz lamenta chances perdidas e mantém Libertadores na mira

Incapaz de vazar um desfalcado Athletico-PR, o São Paulo ainda sofreu um gol nos minutos finais e acabou derrotado na tarde deste domingo, em pleno Morumbi. O técnico Fernando Diniz, com a voz rouca, lamentou as chances perdidas e avisou que segue de olho na classificação à fase de grupos da Libertadores.

O São Paulo assustou em chutes de Reinaldo e Pablo durante o primeiro tempo, mas foi muito discreto na etapa complementar. Aos 44 minutos, Marcelo Cirino recebeu de Vitinho e bateu de fora da área. Volpi pulou no canto direito e deixou a bola passar.

“O resultado não foi bom porque não fizemos o gol quando tivemos chance. Não foi como no jogo contra o Fluminense”, afirmou Diniz, citando a derrota anterior. “A equipe se portou bem, mas não ganhou. A gente precisa traduzir isso em resultado. Temos que continuar melhorando e caprichar nas finalizações”, completou.

Com 52 pontos ganhos, o São Paulo permanece no quinto lugar do Campeonato Brasileiro. Pela 33ª rodada do torneio, a equipe tricolor volta a campo para disputar o clássico contra o Santos às 17 horas (de Brasília) deste sábado, no Estádio da Vila Belmiro.

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com

“Vou trabalhar muito para que estejamos na Libertadores. Já estou trabalhando incessantemente para que estejamos no G4 no final do campeonato e consigamos a vaga direta”, disse Diniz. “Em termos do que o time almeja, a semana foi, de fato, desastrosa. Temos que rever algumas coisas e melhorar para a sequência”, acrescentou, ponderado.

“O torcedor quer ganhar e a gente também. Precisamos ter frieza para saber o que foi o segundo tempo do jogo contra o Fluminense e o que foi esse jogo. Enfrentamos um time forte, tivemos domínio total e não conseguimos vencer. Devemos melhorar a partir do que é bom e não jogar tudo no lixo”, avaliou.