Diniz elogia Flamengo e crê que São Paulo pode chegar “muito longe”

Algoz do Corinthians na noite deste domingo, o técnico Fernando Diniz foi elogioso ao falar do Flamengo, atual líder do Campeonato Brasileiro. Sem pensar muito no time rubro-negro, o recém-chegado treinador planeja levar o São Paulo ao seu máximo no torneio nacional.

Embalado, o Flamengo acumula 58 pontos em 25 rodadas e lidera o Campeonato Brasileiro com autoridade. Superado também por Palmeiras (50) e Santos (48), o São Paulo (43) figura no quinto lugar, já que perde para o rival Corinthians (43) no saldo de gols.

“O Flamengo vive um grande momento, mas não temos controle sobre eles. Devemos tentar sempre vencer o próximo jogo e trabalhar muito para saber aonde vamos chegar no final do campeonato”, declarou Diniz, com os pés no chão, mas procurando transmitir confiança em suas declarações.

Contratado para suceder Cuca, o atual treinador acumula um retrospecto de duas vitórias e dois empates no comando do São Paulo. A 13 rodadas do final do Campeonato Brasileiro, Diniz aposta na possibilidade de ver seu time crescer até o final da temporada

“O São Paulo pode chegar sempre muito longe. Devemos pensar no melhor e trabalhar treino a treino, jogo a jogo. Vamos entrar para vencer e com postura agressiva para enfrentar os rivais de peito aberto. Esse time ainda tem muito a evoluir em termos de qualidade de jogo e pontuação no campeonato”, declarou.

São Paulo e Corinthians têm os mesmos 43 pontos e 11 vitórias, mas o time alvinegro leva vantagem no saldo de gols e figura no quarto lugar. Pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro, a equipe dirigida por Fernando Diniz enfrenta o Cruzeiro às 21 horas (de Brasília) de quarta-feira, no Mineirão.