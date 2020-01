Diniz desconversa sobre emprestados, mas não descarta utilizá-los: “Tudo pode acontecer”

O técnico Fernando Diniz desconversou ao ser questionado sobre o futuro de alguns atletas que voltaram de empréstimo, mas não se reintegraram ao elenco do São Paulo. Tréllez, Jonatan Gómez, Araruna, Everton Felipe, Paulinho Bóia e Léo Natel foram liberados pela diretoria para buscarem um novo clube, entretanto, caso não consigam definir seu futuro longe do Morumbi, poderão voltar a trabalhar com o restante do grupo tricolor.

Por enquanto, Fernando Diniz trabalha com 29 jogadores no elenco. Para ele, o número de atletas neste início de pré-temporada é o ideal para que a comissão técnica possa dar atenção a todos e otimizar a preparação da equipe para os primeiros compromissos do ano. Ainda assim, ele não descartou a possibilidade de recorrer a algum atleta que está fora do grupo caso necessário.

“São bons jogadores, vamos ver no próximo passo. No futebol, tudo pode acontecer. Não gosto de trabalhar com elenco muito inchado. Dou muito treino tático, e um elenco muito grande acaba ficando difícil de você dar atenção para todo mundo. Vamos ver como isso tudo se acomoda”, afirmou Fernando Diniz.

Alguns dos atletas que foram liberados já possuem situações encaminhadas. Everton Felipe, por exemplo, está próximo de retornar ao Sport, clube que o fez despontar no cenário nacional. Araruna também conta com o interesse do Fortaleza e pode seguir trabalhando com o técnico Rogério Ceni.

Sem um centroavante de ofício para a reserva de Pablo, Fernando Diniz poderia recorrer a Santiago Tréllez, que no ano passado esteve emprestado ao Internacional, mas também não conseguiu muitas chances no Beira-Rio. Paulinho Bóia, Jonatan Gómez e Léo Natel também vivem impasse em relação ao futuro.

Outra situação indefinida é a de Jean. O goleiro, acusado de agredir a ex-esposa durante as férias, em Orlando, nos EUA, não se reapresentou com o restante do elenco, e a diretoria ainda estuda formas para rescindir seu contrato. Desta forma, Lucas Perri, que esteve emprestado ao Crystal Palace na última temporada, passa a ser o reserva imediato de Tiago Volpi.