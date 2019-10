Diniz cobra agressividade do São Paulo: “Igualzinho àquele jogo contra o Cruzeiro”

O técnico Fernando Diniz comparou o desempenho de sua equipe, nesta quarta-feira, contra o Palmeiras, no Allianz Parque, com o do duelo com o Cruzeiro, em que o São Paulo saiu derrotado por 1 a 0. Passado mais um revés acachapante para o Verdão, o comandante tricolor considerou seus jogadores um tanto quanto acomodados.

“Acho que faltou para a gente muita agressividade tanto na marcação quanto na construção, algo que sobrou no jogo contra o Flamengo e que faltou hoje. Todo mundo está consciente disso, os jogadores sabem que não pode faltar. Em alguns aspectos, o jogo de hoje foi muito parecido com o jogo do Cruzeiro. No aspecto tático, não teve surpresa no jogo. O que teve foi uma agressividade muito maior de vencer pelo lado do Palmeiras”, afirmou Fernando Diniz.

Contra o Cruzeiro, o São Paulo vinha de uma vitória sobre o Corinthians. Antes de enfrentar o Palmeiras, o Tricolor superou o Atlético-MG. O que deveria ser combustível para uma sequência positiva na competição, segundo o comandante tricolor, acabou se transformando em uma armadilha para seus atletas, que mais uma vez saíram do Allianz Parque de cabeça baixa.

“Não acho que tem a ver em jogar aqui no Allianz, porque o comportamento foi igualzinho àquele jogo contra o Cruzeiro. O time se satisfez com o jogo que fez contra o Atlético-MG e não teve tanta agressividade contra o Palmeiras. Entramos com o mapa emocional achando que o jogo ia ser parecido com o jogo do Atlético-MG, e era outro jogo. Nesse sentido, a equipe pecou e sofreu muito por conta disso”, prosseguiu.

“A gente está trabalhando constantemente, até porque valorizo muito esse aspecto. Você vai amadurecendo uma equipe com jogos. Temos que aprender que um time do tamanho do São Paulo tem que ganhar hoje, amanhã e depois de amanhã. Não podemos nos satisfazer com uma vitória, acontecer algum tipo de acomodação como aconteceu do Corinthians para o Cruzeiro e do Atlético-MG para o Palmeiras”, concluiu.

Agora, o Tricolor tentará se recompor no próximo sábado, quando visita a Chapecoense, vice-lanterna do Campeonato Brasileiro, às 21h (de Brasília), na Arena Condá.