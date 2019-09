Diniz cita urgência de resultados no São Paulo e não descarta jogo reativo

Apresentado como novo treinador do São Paulo nesta sexta-feira, Fernando Diniz sabe do desafio que tem pela frente. E durante a sua primeira entrevista coletiva no Tricolor, já falou da relação entre tempo de trabalho e a busca pelos resultados que o time precisa.

“Essa ideia da permanência do treinador, de maneira especial aqui no Brasil, tem a ver com o resultado. Qualquer trabalho precisa de tempo, mas os resultados são urgentes. Precisamos ter vitórias o quanto antes, porque é isso que sustenta um bom ambiente, alegra o torcedor”, disse.

O novo comandante também explicou o seu estilo de jogo – conhecido por ser ofensivo – mas garantiu que, se necessário, jogará de forma reativa.

“Eu não sou uma pessoa inflexível. O trabalho do técnico é conseguir criar muitas oportunidades e negá-las ao adversário. Quanto mais chances você consegue criar, desde que você as aproveite, mais chances de vencer. Com o Fluminense joguei praticamente 70 minutos com o bloco baixo. O time não estava em condições de sair jogando, a equipe não estava segura para isso. O estilo de jogo que eu adoto é para conseguir os resultados. Se você joga bem, você tem mais chances de vencer os jogos. Sempre que possível, vamos jogar bem. Quando não for possível, vamos ser um time reativo sem o menor problema”, declarou.

Além disso, Fernando Diniz evitou falar em uma possível rejeição da torcida, e se mostrou confiante em seu trabalho.

“Acompanho muito pouco internet e redes sociais. Tenho muita convicção no meu trabalho, o São Paulo abriu as portas para mim. As pessoas falam do resultado, no Fluminense foi um trabalho que eu saí, embora o time estivesse na zona de rebaixamento, estava nas quartas de final da Sul-Americana. Estou muito convicto do que vim fazer aqui no São Paulo. Fazer o melhor possível para levar alegria ao torcedor”, completou.

Já sob o comando de Diniz, o São Paulo encara o líder Flamengo às 19h (horário de Brasília) deste sábado, no Maracanã, em partida válida pela 22° rodada do Campeonato Brasileiro. Com 35 pontos, o Tricolor ocupa a sexta colocação na tabela.