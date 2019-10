Diniz admite São Paulo aquém das expectativas após 1ª derrota: “Não criamos”

O técnico Fernando Diniz reconheceu o desempenho do São Paulo aquém das expectativas após a derrota por 1 a 0 sofrida para o Cruzeiro, nesta quarta-feira, no Mineirão. Contando com os retornos de Daniel Alves e Antony, o Tricolor não conseguiu confirmar o favoritismo sobre o rival e acabou sofrendo o primeiro revés sob o comando do novo treinador.

“O Cruzeiro soube usar a energia de jogar em casa, campo mais alto e um pouco irregular. O Cruzeiro tirou um pouco da nossa saída e nos marcou bem. Nosso time não conseguiu jogar no primeiro tempo. Nos defendemos bem, mas não criamos. Depois das mudanças, ganhamos mobilidade e fomos melhorando aos poucos, principalmente após tomar o gol. O time teve mais ritmo, ofensividade e mobilidade”, afirmou Fernando Diniz.

Em busca da vitória, o São Paulo voltou para o segundo tempo com mudanças. Daniel Alves assumiu a lateral direita, já que Juanfran deu lugar a Vitor Bueno, no entanto, foi o Cruzeiro que acabou chegando ao gol. Para Fernando Diniz, a troca de posição de seu principal jogador não teve qualquer influência no resultado final.

“A tendência é fazer o melhor para o São Paulo. Se for o melhor, vamos fazer. O Dani no meio não dá para especificar. O time estava meio travado pela marcação do Cruzeiro e pela falta de mobilidade. Saiu jogando atrás, como de costume, não pressionou alto, como tinha intenção. Não rendemos, não porque o Dani estava no meio ou na lateral. Depois melhoramos porque ganhamos fluidez, ficamos mais com a cara que quero para o São Paulo, com posse de bola, qualidade de jogo. É o que esperamos. O time que jogou os 25 minutos finais nos agrada. Jogamos abaixo do que deveríamos”, prosseguiu.

“Fizemos uma partida abaixo principalmente até tomar o gol, é uma coisa que a gente vai melhorar para frente. Todo mundo está consciente disso. A gente, de fato, deixou muito a desejar em questão de ofensividade, que é uma das características do time”, finalizou o treinador são-paulino.