Desfalcado, São Paulo tenta abafar crise contra sensação do Paulista

A partir das 17 horas (de Brasília) deste domingo, o São Paulo tentará retomar o caminho das vitórias diante do Red Bull Brasil, em duelo válido pela oitava rodada do Campeonato Paulista, no Morumbi. Para se reabilitar, o Tricolor terá de superar uma série de desfalques e um time que vem surpreendendo na competição.

Em crise, o clube do Morumbi vem de derrotas para Ponte Preta e Corinthians, que colocaram o São Paulo no terceiro lugar do Grupo D do Estadual, com nove pontos. Ou seja, se a primeira fase terminasse hoje, o time não se classificaria às quartas de final.

“Vamos encarar o jogo como uma decisão, precisamos dos três pontos. Uma equipe como o São Paulo tem que se classificar para a próxima fase do Paulista, então vamos com tudo para cima do Red Bull”, afirmou Luan à Gazeta Esportiva.

O jovem volante, aliás, poderá ser titular ao lado de Jucilei no meio-campo, uma vez que Willian Farias (dores na coxa direita), Liziero (dores no tornozelo direito) e Hudson (concussão) estão fora da partida. Para completar a extensa lista de desfalques no setor de meio-campo, Hernanes, que se queixou de uma tendinite na perna direita durante a semana, não foi relacionado e será ausência.

No ataque, Antony deve entrar na vaga de Everton (estiramento na coxa esquerda), tendo a companhia de Gonzalo Carneiro e Pablo. Na defesa, a tendência é que o lateral direito Igor Vinícius continue como titular, já que agradou no Majestoso e tem sido bastante elogiado pela comissão técnica.

No Red Bull, a situação é bem mais confortável. Sensação do campeonato, a equipe de Campinas ostenta a melhor campanha entre os times do interior, com 14 pontos ganhos, ocupando a vice-liderança do Grupo A, atrás apenas do Santos.

Dirigido pelo ex-zagueiro Antônio Carlos, o Red Bull conta em seu elenco com alguns nomes experientes. Casos do goleiro Júlio César, ex-Corinthians, e do atacante Ytalo, ex-Tricolor, artilheiro do time na competição, com três gols. Com eles, o time não perdeu para nenhum dos grandes de São Paulo: empatou com o Palmeiras (1×1), no Moisés Lucarelli, e venceu o Corinthians (2×0), em plena Arena.

FICHA TÉCNICA

SÃO PAULO X RED BULL BRASIL

Local: Estádio do Morumbi, em São Paulo (SP)

Data: 24 de fevereiro de 2019, domingo

Horário: 17 horas (de Brasília)

Árbitro: Luiz Flávio de Oliveira

Assistentes: Anderson de Moraes Coelho e Vitor Carmona Metestaine

SÃO PAULO: Tiago Volpi; Igor Vinícius, Arboleda, Bruno Alves e Reinaldo; Luan, Jucilei e Nenê; Antony, Pablo e Gonzalo Carneiro

Técnico: Vagner Mancini (interino)

RED BULL BRASIL: Júlio César; Aderlan, Léo Ortiz, Ligger e Rafael Carioca; Barreto, Jobson e Ytalo; Gabriel Leite, Osman e Roberson

Técnico: Antônio Carlos