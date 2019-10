Desfalcado, São Paulo segue preparação para enfrentar o Avaí

Duas ausências chamaram atenção no treino desta sexta-feira, no CT da Barra Funda. Além de Juanfran, que será submetido a exames na parte da tarde, o zagueiro Anderson Martins não participou das atividades em campo. Frente a isso, ambos os defensores são baixas confirmadas para o compromisso do São Paulo contra o Avaí, neste domingo, às 16 horas, no Estádio do Morumbi, pela 27ª rodada do Brasileirão.

Por conta de um incômodo na coxa esquerda, o lateral espanhol desfalcou o Tricolor no Majestoso do último final de semana. O desconforto voltou a perturbar o atleta no último jogo, contra o Cruzeiro, e o departamento médico vetou sua presença. Anderson Martins, por sua vez, segue com dores no joelho.

A outra lateral também preocupa o treinador Fernando Diniz. Reinaldo vai cumprir suspensão automática pelo acúmulo de cartões amarelos e Léo é o mais cotado para assumir a vaga. Do outro lado, Igor Vinícius deve fechar a linha de quatro. Não bastasse as ausências citadas, Pablo, Toró, Everton e Rojas estão lesionados.

Nos minutos liberados para a imprensa acompanhar a sessão, o técnico comandou um jogo-treino dos reservas contra o time sub-19. Em seguida, os titulares vieram a campo para um trabalho tático.

Uma provável escalação deve contar com: Tiago Volpi; Igor Vinícius, Bruno Alves, Arboleda e Léo; Luan, Tchê Tchê, Hernanes (Igor Gomes), Daniel Alves e Antony (Vitor Bueno); Pato.

Atualmente, o São Paulo ocupa a quinta colocação, com 43 pontos. Apenas um tento atrás do Corinthians, último colocado do G4, o Tricolor pode entrar na zona de classificação para a próxima Copa Libertadores nesta rodada.

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com