De saída do Tricolor, Ricardo Rocha explica afastamento das redes sociais

O coordenador de futebol do São Paulo, Ricardo Rocha, voltou às redes sociais nesta terça-feira. O ex-jogador explicou sua ausência, alegando que vinha recebendo muitas ofensas de torcedores por conta do mau momento da equipe no Campeonato Brasileiro.

De saída do Tricolor, conforme o blog do Alexandre Silvestre já havia antecipado há duas semanas, Ricardo Rocha não escondeu o descontentamento por ter de lidar com ofensas pela internet.

Ricardo Rocha era tido como um dos grandes responsáveis por tornar o São Paulo competitivo novamente, juntamente com Raí e Diego Lugano. Depois de um primeiro turno de Campeonato Brasileiro extremamente bem-sucedido, o time acabou caindo de desempenho na reta final de temporada, o que enfureceu os torcedores.

Confira na íntegra a manifestação de Ricardo Rocha sobre as ofensas recebidas nas redes sociais:

Pessoal, andei afastado das redes sociais, não por não saber lidar com cobranças, mas por estar no direito de não querer lidar com a forma desrespeitosa que alguns estavam agindo aqui.

Eu acredito na liberdade das opiniões, mas não aceito ser ofendido por aqueles que desconhecem os fatos.

Estou de volta!